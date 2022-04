PSV trekt aan het langste eind in zinderende bekerfinale: Gakpo en de VAR krijgen Ajax op de knieën

PSV en Ajax hebben de neutrale voetballiefhebber getrakteerd op een schitterende bekerfinale. Ajax leek op weg naar een vlotte zege, maar in een knotsgek vierde kwartier deden de Eindhovenaren de wedstrijd helemaal kantelen. Ajax beet daarna de tanden stuk op een erg stug PSV.

Zahavi mocht al vroeg juichen, maar het doelpunt van de PSV-spits werd afgekeurd voor duidelijk buitenspel. Ajax nam de regie in handen en kwam halfweg de eerste helft verdiend op voorsprong. Gravenberch bleef sterk overeind en vond vanop zo'n achttien meter de verste hoek. Op slag van rust knalde de mee opgerukte Mazraoui de 0-2 staalhard in de benedenhoek. De Amsterdammers rekenden zich al rijk, maar het feestje ging niet door. De VAR had voorafgaand buitenspel gezien van Tadic.

In een dol vierde kwartier rechtte PSV de rug. Gutierrez knikte aan de tweede paal de gelijkmaker binnen (48'), amper een minuut later knalde PSV-aanvoerder Gakpo de 2-1 in de korte hoek voorbij Stekelenburg. Ajax reageerde meteen: Brobbey maakte zich sterk in de box en vond Klaassen, die al vallend de 2-2 tegen de touwen legde. Andermaal stak de VAR er een stokje voor, want Brobbey stond in deze fase een voetje buitenspel. Het mocht niet zijn voor Ajax, want nog voor het uur spatte een pegel van Tadic uiteen op de paal. Ook de pas ingevallen Schuurs kon Mvogo niet verschalken.

Bij PSV mocht onze landgenoot Yorbe Vertessen tien minuten voor tijd invallen. De jonge Belg zag vijf minuten voor tijd zijn knal op de paal uiteenspatten. Meteen het laatste wapenfeit van Vertessen, die hinkend naar de kant moest. De PSV-aanvaller greep naar de lies.