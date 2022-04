Mark De Man blijft in de eerste plaats Anderlecht-fan, maar voorspelt mooiste bekerfinale van de laatste jaren

We kunnen beginnen aftellen naar de bekerfinale van morgen... Dat doen we met analisten en ex-spelers van beide ploegen. Vandaag laten we ex-Anderlechtspeler Mark De Man aan het woord, die zelf nog een bekerfinale won van Gent in 2008. "Alle ingrediënten voor een boeiende finale zijn aanwezig."

Dag Mark, volg je het Belgisch voetbal nog?

"Vooral als Belgische clubs Europees spelen. Ik kijk wel altijd wel elke week naar wat Anderlecht heeft gedaan. Niet dat ik daar in de weekends speciaal voor thuisblijf, maar ik bekijk de samenvattingen en resultaten wel. Naar Anderlecht zelf ben ik dit seizoen nog maar twee of drie keer gaan kijken, ik zal ook aanwezig zijn tijdens de bekerfinale."

Kan het huidige Anderlecht op termijn even succesvol worden als de ploeg waarin jij speelde? Anderlecht zit nog steeds in een overgangsfase, maar bekerwinst zou een grote stap voorwaarts kunnen betekenen.

"Ik denk dat je het zelf een beetje zegt. Na twee of drie jaar bouwen groeit Anderlecht stilaan naar hun beste vorm. Dit jaar gaan ze voor het eerst echt meedoen voor de prijzen. Maandag is bijzonder belangrijk. Als je de finale kunt winnen, gaat dat een enorme boost geven voor de play-offs. Voor Vincent zou het alvast een enorme bekroning zijn: na drie jaar hard werken, met vallen en opstaan en veel kritiek. Toch is hij blijven geloven in zijn eigen kwaliteiten als trainer, wat bijzonder chique is. Hopelijk wordt dat maandag bekroond met een eerste prijs."

Als Anderlecht via de play-offs een Champions League-ticket kan bemachtigen, gaat Zirkzee misschien wel blijven."

Denk je dat al dat harde werk verloren gaat, wanneer die bepalende huurspelers volgend seizoen niet meer op Neerpede rondlopen? Ik denk dan maar aan het spitsenduo Zirkzee-Kouamé.

"Dat weet je natuurlijk niet. Als ze via de play-offs een plek in de voorrondes van de Champions League kunnen bemachtigen, gaan die sterkhouders misschien wel willen blijven. Daar zal heel veel van afhangen. Indien niet, zal Anderlecht door bekerwinst en deelname aan de Europa League andere sterkhouders kunnen aantrekken. Dat had je in het verleden niet, aangezien Anderlecht de laatste jaren nauwelijks Europees voetbal speelde. Ik denk dat we nu in een belangrijke fase komen. Wie gaat er blijven en wie niet? Het zal heel bepalend zijn naar volgend seizoen toe."

Zowel Anderlecht met Zirkzee en Kouamé, als Gent met Tissoudali en Depoitre, hebben momenteel veel kwaliteit vooraan. Welke van deze twee duo's schat je het hoogst in?

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik Gent te weinig volg. Ik heb wel gezien dat Tissoudali het dit seizoen geweldig doet. Kouamé en Zirkzee bewezen de laatste weken in ieder geval dat ze heel belangrijk zijn voor Anderlecht. Zowel Gent als Anderlecht hebben goede troeven in handen. De vorm, en het geluk, van de dag gaan bepalen wie de beker binnenhaalt. Belangrijk zal zijn wie eerst scoort. Uiteraard hoop ik dat Anderlecht aan het langste eind zal trekken, maar hoe dan ook zijn alle ingrediënten voor een boeiende finale aanwezig. Het is al even geleden dat we zo een mooie affiche hebben gehad, met twee topploegen tegen elkaar."

Refaelov weet wat het is om een bekerfinale te beslissen. Dat is cruciaal."

Welke speler denk je dat de finale zal beslissen, of zou kunnen beslissen?

"Dat zijn altijd de klassiekers. Bij Gent Tissoudali, bij Anderlecht heb je meerdere spelers. Kijk naar een Refaelov, die met een vrije trap of ingeving de beslissende pas kan geven. Ook Zirkzee en Kouamé zijn flitsenmannen. In grote matchen denk ik wel Refaelov, die bij Club Brugge en Antwerp al twee bekerfinales besliste in het verleden. Hij weet wat het is om rustig te blijven in cruciale momenten. Daarom denk ik ook dat Anderlecht het in geval van strapschoppen, zou binnenhalen. In mijn ogen zouden Refaelov zijn kwaliteiten en ervaring heel belangrijk kunnen zijn."

Mark De Man probeert Didier Drogba af te stoppen in het, met 1-0 verloren, Champions League-duel tegen Chelsea (2005).

Terug naar het verleden nu. Wat is het mooiste moment uit je Anderlecht-loopbaan? Ik weet het, het zijn er veel...

"Inderdaad, ik heb heel veel mooie momenten mogen beleven met Anderlecht. Drie keer kampioen, de Champions League-campagne van 2005/2006 tegen Chelsea en Liverpool, bekerwinst in 2008 tegen Gent... Ik moet zeggen dat mijn eerste Champions League-wedstrijd, op Chelsea in 2005, wel een van de mooiste momenten zal blijven. Daarna volgden er uiteraard nog veel meer, maar die wedstrijd heeft een speciale plek in mijn hart."

Wie waren toen de voortrekkers in het feestgedruis?

"Jelle Van Damme was wel iemand die op zo een momenten de spelersgroep vooruit trok. Wilhelmsson lag ook heel goed in de groep, met veel mopjes en dergelijke. Zewlakow stond ook altijd in voor een grapje. Ja, dat zijn ze zo wat..."

Mocht ik ooit trainer worden, zou dat bij Bierbeek zijn, waar mijn zoon nu speelt. Iets zonder druk."

Op Radio Scorpio zei je, intussen zes jaar geleden, ooit terug iets te willen doen in de voetbalwereld. Je wist toen nog niet precies wat. Weet je dat nu wel?

"Ik wil ooit miscchien wel trainer worden, al zou dat eerst op laag niveau zijn, zonder druk. Maar op dit moment kriebelt dat gewoon nog niet hard genoeg. Mijn zoon speelt op dit moment bij Bierbeek, dus mocht ik coach worden zou ik hem volgen en bij Bierbeek aan de slag gaan. Of naar Haasrode als hij daar in de toekomst zou belanden, terug naar waar het voor mij allemaal begon."