Volgens Michel Verschueren is Anderlecht weer helemaal terug op het juiste spoor

"Mister' Michel Verschueren, de voormalige manager van Anderlecht, heeft in zijn periode een goed gevulde prijzenkast verzameld. Voor de bekerfinale van Anderlecht tegen AA Gent wil hij een aantal mensen bedanken om Anderlecht terug op het juiste spoor te brengen.

De Zondag had een interview met Michel Verschueren om vooruit te blikken naar de bekerfinale van Anderlecht tegen AA Gent. Het waren moeilijke jaren voor Anderlecht: "Het waren inderdaad moeilijke jaren voor Anderlecht, maar nu zitten ze terug op het juiste spoor", volgens Verschueren. "Ik wil daar drie mensen voor bedanken. Marc Coucke, die het financiert, Peter Verbeke die goede transfers realiseert en Kompany met zijn wereldklasse."

Verschueren ziet Anderlecht als kanshebber voor de beker, maar ook in de play-offs ziet hij kansen voor zijn voormalige club. "Nu eerst een prijs winnen, dat we nog eens kunnen proeven van Europees voetbal. En als we daarna onze eerste match tegen Union winnen, kunnen we misschien nog kampioen spelen", sluit hij zelfverzekerd af.