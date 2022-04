🎥 📷 Eindelijk is het zover: kampioen Westerlo steekt beker de lucht in na 2-2-gelijkspel tegen RWDM

Mathematisch was het al langer zeker, maar gisteren mocht Westerlo ook effectief de beker van 1B de lucht in steken. Het speelde gisteren 2-2 gelijk tegen RWDM, dat als tweede in de stand zich mag opmaken voor twee barrageduels tegen Seraing.

Twee weken geleden was het al feest, toen de Kemphanen te horen kregen dat ze kampioen werden na puntenverlies van eerste achtervolger RWDM. Die kampioenenviering werd gisteren, in de laatste thuismatch van het seizoen, nog eens fijntjes overgedaan. De beelden: 🏆 | @KVCWesterlo vierde de titel voor eigen publiek! 🥳🍾 #WESRWD pic.twitter.com/rtS9eMmz1d — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 16, 2022 Mooie afsluiter van het seizoen, ondanks gelijkspel Westerlo leek na doelpunten van Bernat en Van den Keybus zijn schaapjes na een klein uur op het droge te hebben, maar niets was minder waar. RWDM, dat als tweede in de stand de barrages speelt tegen Seraing, knokte zich echter in 5 dolle minuten terug in de partij, na doelpunten van Vorogovskiy en Nzuzi. Hoe dan ook is dit prachtige doelpunt van Van den Keybus een mooie manier om het seizoen te vieren, waarin een sterk Westerlo comfortabel kampioen werd en na vijf seizoenen terugkeert naar de Jupiler Pro League. 🤤 | Thomas Van den Keybus viert de titel met een 𝓰𝓸𝓵𝓪𝔃𝓸! 🔵🟡 🤤 | Thomas Van den Keybus viert de titel met een 𝓰𝓸𝓵𝓪𝔃𝓸! 🔵🟡 #WESRWD pic.twitter.com/iBcG4pnf5h — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 16, 2022