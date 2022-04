Wedstrijd in Nederlandse vijfde klasse gestaakt na... vijf seconden: "Respectloos, een blamage voor het amateurvoetbal"

Ook de competities in het amateurvoetbal naderen hun slotakkoord en dat is ook in Nederland niet anders. Op paasmaandag stond in de vijfde klasse het duel tussen De Schutters en TPO op het programma. De wedstrijd zou uiteindelijk welgeteld vijf seconden duren.

TPO zakte op paasmaandag met amper zeven spelers af naar De Schutters. Voor de gelegenheid had ook coach Tijs van Bragt de voetbalschoenen aangetrokken, maar na een handvol seconden viel die uit met een hamstringblessure. TPO bleef achter met zes fitte spelers, waardoor de scheidsrechter niet anders kon dan de wedstrijd staken. "Ik snap niet dat je dit als club doet. Zeg de wedstrijd dan toch gewoon af en incasseer de boete. Nu verpest je het voor twintig man van ons, plus wat supporters. We hadden allemaal wel wat beters kunnen doen op paasmaandag", aldus Johan Sulkers, coach van De Schutters, bij het AD. "Dit is onsportief gedrag, gewoonweg respectloos. Dit is een blamage voor het amateurvoetbal." Tijs van Bragt toonde begrip voor de frustratie bij de tegenstander, maar staat achter de beslissing van zijn club om geen forfait te geven. "Wij zijn maar een kleine club... Dan kun je zo'n boete wel missen. Ik ben uit nood dan maar als zevende speler op het veld gaan staat, maar het schoot direct in mijn hamstring."