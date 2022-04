Mazzu opent met Union de play-offs: "Van een bekerkater is er geen sprake bij Anderlecht"

Zondag speelt Union in de eerste match van de Champions' Play-Offs tegen verliezend bekerfinalist RSC Anderlecht.

Na de bekerfinale is het tijd voor de play-offs. In de Championspoule opent leider Union SG in eigen huis tegen RSC Anderlecht.

Volgens Felice Mazzu komt paarswit niet met knikkende knieën of een deuk in het vertrouwen aan de aftrap van dit duel.

“Ik denk totaal niet dat Anderlecht zondag met een kater naar het Dudenpark komt”, vertelt Mazzu aan La Dernière Heure. “Het is een andere competitie en ik ben zeker dat Vincent zijn ploeg op de juiste manier weet aan te vuren.”