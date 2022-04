Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute heeft bekernederlaag doorgespoeld: "Weldra weten we waar we écht staan"

Op paasmaandag greep Anderlecht na strafschoppen naast de Belgische beker. Veel tijd om te treuren is er echter niet, beseft Wouter Vandenhaute. In La Capitale blikt de Anderlecht-voorzitter vooruit op de Champions' play-off.

Wouter Vandenhaute stelt, althans naar de buitenwereld toe, een voorzichtig doel: "We willen beter doen dan vorig seizoen", klinkt het. Anderlecht eindigde vierde nadat het geen enkele wedstrijd kon winnen in de play-offs. "Anderlecht heeft Europees voetbal nodig, en dat beseft iedereen maar al te goed. Ik droom van de Champions League, hoop op de Europa League, maar ik zal ook gelukkig zijn als we de Conference League bereiken."

Anderlecht begint aan de play-offs met wedstrijden tegen Union en Club Brugge. "En toch begin ik met het nodige vertrouwen aan deze play-offs. Voor het eerst sinds ik bij Anderlecht ben, hebben we de luxe om drie matchen op rij te verliezen en alsnog alles in eigen handen te hebben. Zelfs als we verliezen in Union, kunnen we onze rug rechten tegen Club Brugge."

"Daarna hebben we de kans om in de dubbele confrontatie tegen Antwerp, in het slechtste geval, de derde plaats veilig te stellen. Nu zullen we echt te weten gaan komen waar het nieuwe Anderlecht staat", besluit Vandenhaute.