Debat van de week: dit is uw speler van het seizoen - en wie wordt kampioen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de beste speler van de reguliere competitie en dat werd een spannende strijd, waarbij ook Jean Butez een aantal nominaties kreeg buiten de keuzelijst. De top-3 is echter duidelijk. Deniz Undav van Union kreeg maar liefst 29% van de stemmen en houdt daarmee Gomez en De Ketelaere ver achter zich. Deze week vragen we u naar de kampioen aan het einde van de play-offs. Union trekt als leider in de eindstrijd. Maar de andere ploegen liggen op de loer en dus kan het nog spannend worden. Wie o wie zal het halen? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Union 44% Club Brugge 38% Antwerp 6% Anderlecht 13%