Casper Nielsen geeft het voorbeeld: "Ik geef geen fuck om wat de mensen zeggen"

Het belang van Casper Nielsen bij Union SG is amper te onderschatten. De middenvelder regelt het verkeer en lanceert de snelle tegenaanval. Maar ook naast het veld is hij enorm belangrijk.

De Deen heeft de juiste mentaliteit. Dat niemand hen kans geeft op de titel? “Heel eerlijk: ik geef geen fuck om wat mensen zeggen. Waar het om gaat, is: geloven in jezelf en in wat je doet, focussen op je job en proberen wedstrijden te winnen", zegt hij in De Zondag. "Dit is het liedje dat we al heel het seizoen horen, maar zie: al wie verklaarde niet in ons te geloven, mocht die woorden intussen inslikken."

Nielsen zelf weet natuurlijk ook dat hij één van de belangrijkste spelers is bij de Brusselaars. "Ik ben mijn ploegmaats dankbaar voor het grote vertrouwen in mij. De club gaf mij veel verantwoordelijkheid om bij het begin van dit project een nieuwe cultuur te creëren, om enkele waarden in de groep te brengen en op en naast het veld een voorbeeld te zijn.”

Die waarden heeft hij zichzelf eigen gemaakt. “Al vroeg in mijn carrière leerde ik dat ik mij altijd honderd procent wil geven, wat betekent: elke dag op tijd komen en elke keer je uiterste best doen. Voetbal is een harde wereld, waarin het niet makkelijk overleven is en waarin er veel ups en downs zijn. Het is belangrijk om intens van de mooie momenten te genieten en zo te voelen waarom je voetbalt en waartoe alle voorafgaande inspanningen en moeilijke momenten dienden."