Lior Refaelov schetst zijn rol in de kleedkamer: "We weten dat iedereen aan zichzelf denkt"

Lior Refaelov is voor paarswit één van de bepalende figuren dit seizoen. Zijn rol in de kleedkamer is groot.

Lior Refaelov moet RSC Anderlecht een grote stap vooruit helpen zetten in de Champions’ Play-Offs. Een rol die begint in de kleedkamer.

Ook bij Antwerp was hij een cruciale figuur. “Ik denk dat ik zo ongeveer de laatste vijf jaar een gelijkaardige rol heb gehad bij al mijn ploegen. Ook in de kleedkamer van Antwerp behoorde ik tot de meest aanwezige spelers, samen met Faris Haroun en Ritchie De Laet”, zegt Refaelov aan Sport/Voetbalmagazine.

“Hier is dat ook het geval, samen met Hendrik Van Crombrugge, Wesley Hoedt en Josh Cullen. We proberen de ploeg in de juiste richting te sturen en een goed doorgeefluik te zijn tussen de technische staf en de rest van de kleedkamer.”

De opdracht is alvast duidelijk volgens Refaelov. “Je moet ervoor zorgen dat er geen plaats is voor twijfels of voor ego’s… We weten dat iedereen in de eerste plaats aan zichzelf denkt, dat iedereen zelf wil slagen, maar onze taak is om het in ieders hoofd te prenten dat de voornaamste prioriteit het collectieve succes is.”