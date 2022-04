Anderlecht-icoon vindt dat Kompany wat strenger mag zijn: "Ook naar de buitenwereld toe"

Anderlecht heeft dit seizoen toch redelijk wat optimisme gecreëerd, maar heeft dat in één week weer helemaal verspeeld na de nederlagen tegen Gent en Union. Walter Baseggio, icoon van de club, wil wat meer grinta zien.

De Anderlecht-spelers lijken vaak niet scherp genoeg. “Dat probleem duikt toch vaak op in toppers. Ze lijken soms verlamd in topwedstrijden. Of krijgen ze zo vaak te horen dat ze technisch superieur zijn dat ze vergeten dat er ook geduelleerd en gestreden moet worden?", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Moet Kompany dan wat meer de zweep bovenhalen? “Vincent is een jonge coach. Intern zal hij wel hard zijn, maar ook naar de buitenwereld toe mag hij meer eisen van zijn jongens. Hij spaart ze altijd en zegt dat het wel goed komt. Zo ontstaat de perceptie dat hij mild is en zo voetbalt het team soms. Dat zal wel veranderen met de jaren.”