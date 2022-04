Anderlecht hoopt drie jongeren, die komende jaren helemaal moeten doorbreken, hun contract te verlengen

Anderlecht maakt volop werk van de toekomst. En daarin is een plaats weggelegd voor de talentvolle jongeren die op de rand van de doorbraak staan. Ze willen dan ook het contract van Mario Stroeykens, Zeno Debast en Kristian Arnstad verlengen.

De drie zijn nu al volwaardig lid van de A-kern, maar kregen nog niet zoveel speelkansen. Debast had wel zicht op een basisplaats, maar viel geblesseerd uit. Stroeykens heeft vooral korte invalbeurten gehad en Arnstad kreeg lof voor zijn invalbeurt in Kortrijk. Geen van de drie wil echter volgend seizoen in 1B gaan voetballen. Ze willen meer kansen krijgen bij de A-ploeg.

Anderlecht ziet voor hen een belangrijke rol weggelegd en probeert hun contract - dat nog loopt tot 2023 - open te breken, weet LDH. Daar zullen wel nog wel nog wat discussies mee gepaard gaan. Paars-wit hoopt wel zo snel mogelijk met positief nieuws naar buiten te komen.