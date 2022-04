Ex-speler Anderlecht, Romeo Lavia is kampioen met Manchester City U23

Romeo Lavia is kampioen met de U23 van Manchester City. De ex-speler van Anderlecht was goed voor één assist in de 7-0 overwinning tegen Everton.

Romeo Lavia en Manchester City zijn kampioen in de Premier League 2, de Engelse competitie voor U23-ploegen. De jonge Belg kwam dit seizoen 20 keer in actie voor de U23. Vandaag leverde hij een assist op het eerste doelpunt van de avond. Uiteindelijk won Manchester City overtuigend met 7-0 van Everton en is het zeker van de titel.

Romeo Lavia is opgeleid bij Anderlecht en vertrok in de zomer van 2020 voor Manchester. Intussen speelt de jonge middenvelder vooral met de jeugdploeg, maar soms kwam de Belg ook piepen bij de eerste ploeg. Zo zat hij zeven keer op de bank in de Premier League, vijf keer op de bank in de Champions League en kwam Lavia in actie in de FA Cup en de EFL Cup.