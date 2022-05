Antwerp en Anderlecht in gevecht voor derde plaats: "Denk dat Antwerp het haalt, al heeft Anderlecht meer voetballend vermogen"

De volgende twee matchen na dit weekend in de Champions' Play-offs worden confrontaties tussen Antwerp en Anderlecht. Patrick Goots ziet het als duels voor de derde plaats.

"Ik geef Antwerp wel iets meer kans op die derde plaats dan Anderlecht. Komend weekend kan al veel duidelijk maken. Ik zie zowel Anderlecht, danig in brand, als Antwerp, dat op Club één van zijn beste partijen buitenshuis speelde, in staat te winnen tegen Club en Union. En dan moeten Antwerp en Anderlecht het in de twee volgende confrontaties maar uitvechten", zegt de ex-spits in De Zondag.

Op de Bosuil moet de volle buit gepakt worden, vindt Goots. "Het wordt vandaag niet evident, Union blijft toch verbazend scherp. Met mijn rood-wit hart denk ik toch dat Antwerp het haalt. Al heeft Anderlecht meer voetballend vermogen, Antwerp kon zondag wel zijn voet naast Club zetten. Hadden Frey en Haroun in de eerste helft kunnen scoren, dan was Club, dat maar weinig uitgespeelde kansen kon creëren, er nog niet klaar mee. Antwerp moet uit die match vertrouwen hebben geput, terwijl bij Anderlecht na drie dramatische matchen het goede gevoel weg is."