Patrick Goots ziet Club Brugge op juiste moment pieken: "Speelden met de handrem op"

De beslissing over de titel in de Jupiler Pro League zou wel eens kunnen afhangen van de twee duels tussen Club Brugge en Union.

Volgens analist Patrick Goots merkte je tegen Anderlecht al de nodige nervositeit bij Union SG. Dat zal tegen club Brugge alleen maar erger worden. “De druk is aan het toenemen en dat zag je: ze raakten minder gemakkelijk in hun spel, de frustratie was voelbaar en ook hun aanvallers beginnen kansen te missen die ze enkele weken geleden nooit zouden gemist hebben”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

Club Brugge speelt daarentegen veel rustiger en volwassener, zo oordeelt Goots. “Je ziet dat ze het gewoon zijn om met titelstress om te gaan, ze laten zich niet snel van de wijs brengen. En vergeet niet: ze spelen op zondag én meteen weer op woensdag. Met zo weinig tijd om te recupereren, kan het helpen als je zoals Club Brugge zo'n brede kern hebt.”

Goots is van oordeel dat blauwzwart nu helemaal zal losbarsten. “Ik heb ook het gevoel dat Club die eerste twee speeldagen een beetje met de handrem op speelde, zonder onnodige risico's te nemen. Maar nu gaan ze in die twee rechtstreekse duels willen pieken, om te tonen dat zij die titel willen pakken. Ik zie ze zondag niet verliezen op Union, om daarna woensdag in eigen huis helemaal de puntjes op de i te zetten. Al zal de strijd om de titel na die twee matchen wellicht nog niet beslist zijn.”