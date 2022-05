Debat van de week: wie wordt kampioen? (En dit denkt u van effectieve speeltijd!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het idee van enkele analisten en ook onder meer Jan Vertonghen om te gaan werken met effectieve speeltijd. Dan zou er bijvoorbeeld 60 (of 70) minuten worden gevoetbald, met een klok die kan worden stilgezet. Zo zou het tijdrekken kunnen worden vermeden. Voor u is dat een goed plan: liefst 80% ziet het wel zitten om met effectieve speeltijd te gaan werken. Ondertussen kijken we al verder naar een heel belangrijke week in België. Union en Club Brugge staan twee keer tegenover elkaar. De titelstrijd kan helemaal beslist worden, heel spannend blijven, of een heel rare wending nemen. Wat denkt u? ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Union 52% Club Brugge 30% Anderlecht 13% Antwerp 4% Stem Je kan nog stemmen tot 08/05/2022 11:00.