Patrick Goots stelt Brian Priske voor wissel door te voeren tegen Anderlecht

Royal Antwerp FC speelt dit weekend tegen Anderlecht. Het zal erop aan komen om te scoren.

Daar heeft Antwerp wel een probleem, want Michael Frey is de belangrijkste goalgetter, maar staat wel al zes wedstrijden droog. Twee maand geleden scoorde hij tegen Beerschot zijn laatste goal. “Je kunt Frey geen gebrek aan inzet verwijten, dat is ook de reden waarom Priske hem laat staan. Maar het valt op dat zijn supervorm weg is”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen.

Want niet scoren is niet alleen de schuld van de spits zelf. “Ter zijn verdediging: ook de aanvoer laat te wensen over. In het nieuwe systeem met de wingbacks komt er van Bataille en Vines te weinig, terwijl Frey net leeft van die flankvoorzetten.”

“Het scorend vermogen stokt overigens niet alleen bij Frey. Ook Balikwisha, Benson en Nainggolan, die nu wat hoger speelt, vinden moeizaam de weg naar doel. Misschien is het opportuun om Samatta, die een belangrijke goal maakte tegen Zulte Waregem en zondag sterk inviel tegen Union, een kans te gunnen van bij de aftrap?”