Priske ziet zijn tactische wijzigingen renderen tegen Anderlecht: "Switch heeft wat tijd nodig"

Royal Antwerp FC geeft twee keer na elkaar RSC Anderlecht partij. Brian Priske rekent op iets extra's.

The Great Old wist in de play-offs nog geen doelpunt te scoren, al ligt de schuld daarvoor niet enkel bij de spitsen. “Wingbacks moeten in principe als aanvallers fungeren, maar Vines en Bataille zijn defensieve spelers met aanvallend vermogen. Die switch heeft wat tijd nodig. Op training doken ze vandaag als wingback vaak de zestien binnen. Die acties moeten ze ook komende zondag brengen”, zegt Priske.

Zijn nieuwe opstelling zou moeten lonen tegen Anderlecht. “Iedereen voelt zich comfortabel in dit nieuwe systeem. Tegen Club Brugge gaven we weinig kansen weg, en ook tegen Union stond het tachtig minuten goed. Nadien sloeg de vermoeidheid toe en had ik met een extra wissel of twee kunnen ingrijpen. In die zin ben ik kritisch voor mezelf.”

Ook nu moet er iets extra’s komen. “Tegen Club Brugge en Union hadden we in defensief opzicht iets extra nodig, tegen Anderlecht kunnen we voorin een extra impuls gebruiken. De komende twee matchen worden ongelofelijk belangrijk om te klimmen in de rangschikking.”