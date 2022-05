Hannes Delcroix: "Frey kan het mij moeilijker maken dan De Ketelaere"

Hannes Delcroix is terug na veel gesukkeld te hebben met blessures. Hij moet Anderlecht naar de derde plek loodsen.

Vincent Kompany is ervan overtuigd dat zijn centrale verdediger weer negentig minuten kan meespelen. Tegen Club Brugge viel Delcroix in en hield Charles De Ketelaere uit de match. Dat moet hij nu overdoen tegen Antwerp met Frey.

“Twee totaal andere types, hé. Frey gebruikt veel meer zijn sterke lichaam, al is Charles, technischer, ook steviger geworden in de duels”, zegt Delcroix in De Zondag.

“Het zou kunnen dat Frey het mij moeilijker kan maken maar het maakt mij niet zoveel uit tegen wie ik speel. Ik kan er alleen maar van leren. Misschien zeg ik binnen tien jaar: toch liever tegen Frey.”