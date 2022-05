Antonio Nusa krijgt lof van zijn ploeggenoten bij Club Brugge

Antonio Nusa mocht invallen en kon zich direct op het scorebord plaatsen. Dit was niet onopgemerkt gebleven bij de ervaren spelers in de ploeg.

“Hij heeft een mooie toekomst voor zich”, aldus Simon Mignolet. “Op training zie je dat hij ongelofelijk veel talent heeft, maar matchen in de play-offs zijn natuurlijk nog iets anders voor zo’n jonge kerel. We mogen niet vergeten dat hij nog maar 17 jaar was. Maar er staat wel een goede kop op.”r eg

Na een snelle uitbraak kon hij de 0-2 op het bord plaatsen in een leeg doe want Moris was namelijk meer naar voor gegaan.