Heeft Antwerp geduld tot na play-offs of valt het bijl voor Priske deze week al?

Als we de sfeer bij Antwerp gisteren goed beoordeelden, gaat er vandaag nog een hartig woordje gesproken worden bij Antwerp. Of dat onmiddellijke gevolgen voor Brian Priske gaat hebben, valt nog af te wachten. Maar de grote man bij Antwerp staat nu niet meteen bekend voor zijn grote geduld.

Dat Priske volgend seizoen geen trainer meer is van Antwerp staat zo goed als vast. De rammeling tegen Anderlecht was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen. "Fysiek, technish en tactisch werden we volledig overklast", zei de trainer gisteren. Wel, dat klopte. En dat laatste mag Priske zich ook aanwrijven.

De wissel van Bataille voor Balikwisha absoluut geen succes. Terwijl iedereen toch verwachtte dat de bleke Benson zou vervangen worden, maar Priske schakelde toch weer over naar zijn viermansverdediging. Het vervolg was gekend. Seck en Dessoleil, niet echt de meest wendbare jongens, werden overlopen.

Het gezicht van Marc Overmars sprak boekdelen. Paul Gheysens vermeed de camera's, maar zal zeker niet gelukkig geweest zijn. En hij clashte eerder dit seizoen al met zijn trainer. Heeft Priske zijn Waterloo beleefd zondag? Dat de matchen elkaar deze week zo snel opvolgen, kan hem misschien respijt geven, maar anders...

Met Rudi Cossey, Anders Nielsen en Maxime Bisset heeft Antwerp assistenten die wel voor even kunnen overnemen. 't Zal afwachten worden of er vandaag iets beslist wordt.