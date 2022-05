Serge Gumienny twijfelt niet over strafschopfase in Union-Club

Union SG kreeg zondag in het duel met Club Brugge een strafschop, maar Dante Vanzeir knalde de bal naast.

Vlak na de rust kreeg Union SG een strafschop toegekend door scheidsrechter Visser. Mechele ging in de fout op Lazare, die wel heel gemakkelijk ging liggen.

“De bal ging op de stip in Union. Onwaarschijnlijk. Dat was geen fout en dus ook geen strafschop”, is Serge Gumienny heel duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Gelukkig maar, zo oordeelt Gumienny, werd er niet gescoord. “Vanzeir miste, anders was het kot wel degelijk te klein geweest. Want in Brugge kunnen ze op het vlak van zulke beslissingen niet veel meer hebben.”