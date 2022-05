Kompany hoopt tegen donderdag een sleutelspeler te recupereren

In het departement doelmannen lijkt Anderlecht wel goed te zitten voor de toekomst. Bart Verbruggen nam zondag de rol van Hendrik Van Crombrugge zonder problemen over.

Maar uiteraard hoopt Kompany zijn kapitein nog te recupereren. "Voor Hendrik zullen we zien voor donderdag", zei hij. "Het is niets ergs. Hij heeft een blokkage in de rug. Mogelijk kan hij de terugmatch tegen Antwerp al spelen."

En Yari Verschaeren? Die zat zondag in de tribune. "Voor Yari was het te vroeg. We wilden geen risico met hem nemen. We zullen zien deze week of hij al klaar is voor donderdag."