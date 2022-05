Alfred Schreuder komt met gunstige update rond Skov Olsen en reageert op rol De Ketelaere: "Kritiek zal er altijd zijn in topsport"

Woensdag kijken titelpretendenten Club Brugge en Union elkaar alweer in de ogen. Club Brugge begint als koploper aan de laatste drie wedstrijden van het seizoen. Alfred Schreuder onderstreepte op zijn persbabbel ook woensdag rekening te zullen houden met Union.

Ondanks de 0-2-zege in het Dudenpark werden er zondag vragen gesteld bij enkele keuzes van Alfred Schreuder. Zo werd Andreas Skov Olsen, toch een van dé smaakmakers na Nieuwjaar, op de bank gehouden. Charles De Ketelaere moest zich daardoor als wingback vooral bekommeren om de rushes van Bart Nieuwkoop.

"Ach, kritiek zal er altijd zijn in topsport. Ik weet dat er vragen gesteld werden bij deze keuze. Maar we varen onze eigen koers en dat zullen we ook woensdag doen. We doen waar het team zich het best in voelt, weliswaar mét respect voor Union. Ze zijn enorm sterk in de omschakeling, met geweldige spitsen, een sterk middenveld en opkomende wingbacks", aldus Schreuder.

Andreas Skov Olsen schreeuwde het vlak voor de 0-2 uit van de pijn na een stevige ingreep van Mitoma. De Deen lijkt speelklaar voor woensdag. Alfred Schreuder: "Hij heeft niet alles meegedaan vandaag, maar Andreas heeft goed kunnen trainen. Onze medische staf verwacht dan ook dat hij fit is voor woensdag. Op Mats Rits en de geschorste (Stanley Nsoki, red.) na is iedereen beschikbaar."

Jack Hendry

Stanley Nsoki wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Jack Hendry, al wilde Schreuder dat niet gezegd hebben tijdens zijn persbabbel. "We hebben vandaag op training twee varianten geprobeerd, waarvan een mét Jack. Tegen Anderlecht is hij heel sterk ingevallen, in een moeilijke wedstrijd."