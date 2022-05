Alderweireld sluit transfer naar Antwerp niet helemaal uit: "Ik ben fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet wegsteken"

Toby Alderweireld werd afgelopen weekend op de Bosuil gespot, in gesprek met Marc Overmars. Het deed de fans al snel dromen van een transfer van de Rode Duivel. En de verdediger, die maandag te gast was bij Extra Time, sloot dan ook niet helemaal uit.

Over zijn gesprek met Overmars: "Hij is de directeur die me van Ajax naar Atletico Madrid liet gaan. Dat was eigenlijk een soort bedankje", zei hij. "Bij Ajax ging het altijd heel mooi, dat je eigenlijk nooit gratis vertrekt. We speelden 3 keer na elkaar kampioen, dan gunt de club je ook je transfer en helpt je mee. Wij gunnen Ajax dan ook een transfersom. Zoiets vergeet je niet. En daarin was Overmars top. Jij hebt ons geholpen, nu gaan wij jou helpen."

Maar is een transfer naar The Great Old uitgesloten? "In het voetbal weet je nooit", sluit hij het niet uit. "Ik begrijp het ook wel. Ik kom van Germinal Ekeren, ik zat in de jeugd van Germinal Beerschot. Maar ik ben gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet wegsteken. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag."



Hij had ook lof voor Antwerp. "Het is jammer dat Beerschot zakt, maar het doet ook enorm deugd dat ik Antwerp de stappen zie maken die ze aan het maken zijn. Het is een slapende reus, al zeggen we dat al 20 jaar. Maar nu gaan ze toch vooruit. Hij snurkt niet meer en af en toe brult hij eens. Dat is fantastisch, want zo'n mooie stad verdient een club die om de beste prijzen meedoet."