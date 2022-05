Louis Van Gaal aangedaan door overlijden Henk Groot: "Toen ik jong was, was hij echt mijn idool"

Het overlijden van Ajax-legende Henk Groot heeft er bij Louis Van Gaal serieus ingehakt. "Onvermijdelijk gaan mijn gedachten dan terug in de tijd. Toen ik jong was, was hij echt mijn idool."

"Het mooie is dat hij me in feite naar Ajax heeft gehaald", gaat de bondscoach van Nederland verder. "Toen ik bij RKSV De Meer speelde was Henk scout van Ajax. Hij zorgde voor een "contractje", waardoor ik voor het B-team van Ajax kon spelen. Toen ik later trainer in Amsterdam werd heeft hij als scout ook nog deel uitgemaakt van mijn staf." Groot werd in de jaren '60 4 keer kampioen met Ajax, en scoorde tussen 1959 en 1969 maar liefst 207 keer voor de Ajacieden. Van Gaal maakt alvast de vergelijking met Johan Cruijff. "Als voetballer zie ik parallellen met Johan Cruijff, met wie hij ook nog samenspeelde. Beiden hadden zij een groot aandeel in de landstitels van zowel Ajax als Feyenoord."