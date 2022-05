Toekomstige vervanger van Van Crombrugge: Zien we Bart Verbruggen volgend seizoen in 1A of in 1B met de beloftenploeg?

Volgens Het Nieuwsblad moet Bart Verbruggen op termijn de eerste doelman worden van Anderlecht. Bij een vertrek van Van Crombrugge deze zomer kan het heel snel gaan voor de jonge keeper.

Bart Verbruggen verving afgelopen weekend, net als vorig seizoen, de geblesseerde Hendrik Van Crombrugge. De 19-jarige doelman deed het goed tussen de palen, al moest hij niet uitpakken met een wereldsave. In de lucht was de jonge keeper sterk en hij voetbalde uistekend mee met de verdediging.

Het plan van Anderlecht is om de jonge doelman volgend seizoen ervaring te laten opdoen met de beloftenploeg in 1B. Bij de recordkampioen geloven ze in de kwaliteiten van de Nederlander en zien ze in hem de toekomstige eerste keeper. Al kan hij vroeger dan voorzien de stap zetten naar de eerste ploeg. Bij een eventueel vertrek van Hendrik Van Crombrugge deze zomer wordt Verbruggen de vervanger in doel.

Voor morgen is het afwachten of Van Crombrugge hersteld is van zijn rugblessure, zoniet staat de Nederlander voor de tweede keer op rij tussen de palen bij Anderlecht.