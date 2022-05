Anderlecht wil door met Kompany: "Maar ik vind dat combinatie met Vercauteren nog altijd ideaal had kunnen zijn"

Vincent Kompany heeft nog een contract tot 2024 bij Anderlecht en daar hopen ze dat ze hun coach tot dan kunnen houden. Al is hij niet incontournable, zegt minderheidsaandeelhouder Etienne Davignon.

"Continuïteit is belangrijk, zeker in een project zoals wij hebben opgezet", zegt Davignon in Le Soir. "En die hebben we gevonden bij Kompany. Maar voetbal, waar resultaten essentieel zijn, blijft onzeker. Zoals ik al heb aangegeven, is hij een trainer zoals de anderen en niet langer iemand die ten alle prijze wordt beschermd."

Kompany heeft ter discussie gestaan, maar er is nooit gesproken over een ontslag. Al zou een andere coach de woelige momenten misschien niet overleefd hebben. "Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Naast zijn ervaring met voetbal op hoog niveau, die enorm is, is de aanwezigheid van Vincent Kompany goed voor het imago en voor de relatie met de supporters. Als we een onbekende coach hadden gehad die niet succesvol was, hadden we geen reden gehad om hem te houden."

"Het idee laat me wel niet los dat er toen met Frankie Vercauteren een op papier ideale combinatie was. Enerzijds een prestigieuze maar onervaren man en anderzijds een oudere man met een zeer goede reputatie. Het enige probleem is dat iedereen de baas wilde zijn. Hiermee rekening houdend is Kompany voor het huidige Anderlecht, in volle wederopbouw en inzettend op jongeren, de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment. De spelers luisteren naar hem en respecteren hem."