Ex-speler erg duidelijk: "Op dit moment heeft niemand nog schrik van Antwerp"

Dieumerci Mbokani is kampioen geworden in Koeweit, maar volgt ook het Belgisch voetbal nog. En er is hem wat opgevallen.

"Ik kijk vooral nog naar Antwerp", aldus Mbokani in Het Nieuwsblad. "Alleen herken ik die ploeg niet meer. Het voetbal dat ze spelen? Er is niets te zien." Geen schrik "Er zitten wel goeie voetballers bij Antwerp, maar het spel is niet goed. Ik zal dat wel eens zeggen aan mijnheer Paul Gheysens." "Alle verdedigers in België waren bang van mij. Michael Frey heeft een andere stijl. Hij heeft assists nodig om te scoren, terwijl ikzelf het verschil kon maken op eender welk moment. Met een individuele actie of met een assist. Laten we eerlijk zijn: op dit moment is niemand nog bang van Antwerp."