Priske zet de boel op scherp voor komst Club Brugge: "Dat Vanaken zich maar opmaakt voor een lastige wedstrijd"

Daags na de nederlaag tegen Anderlecht was het wonden likken in Antwerp. Een zichtbaar ontgoochelde Brian Priske stond vrijdagmiddag de pers te woord. De Deen zal zijn troepen opladen voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen: de kraker tegen Club Brugge.

"Het was zwaar gisterenavond en vandaag, het besef is er dat de derde plaats weg is. De prestaties van afgelopen zondag en de eerste helft gisteren waren niet voldoende. De tweede helft was stukken beter, vooral in het laatste halfuur toonden we de juiste mentaliteit", aldus Priske.

"Ik blijf erbij: als iedereen hun niveau haalt, dan kunnen we tegen iedereen vechten en winnen. Het was gisteren ook een kwestie van vertrouwen. In de eerste helft was iedereen onder niveau, we stonden met te weinig zelfvertrouwen te voetballen om mee te doen in dit soort wedstrijden."

Als Vanaken naar het toilet gaat, gaat Faris mee

Veel tijd om te kniezen is er hoe dan ook niet, want zondagmiddag staat de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Uitgerekend de blauw-zwarte rivaal uit Brugge kan zijn titelfeestje komen vieren op de Bosuil. Er zal de komende dagen vooral veel mentaal oplapwerk aan te pas komen bij de Great Old. "Ik hoop en verwacht ook dat we er zullen staan zondag. We hebben niets te verliezen en we gaan het hen zo moeilijk mogelijk proberen maken. Bovendien is dit enorm belangrijk voor onze fans. We hebben een eer te verdedigen."

Naar traditioneel recept zal Hans Vanaken ook zondag geschaduwd worden door ene Faris Haroun. Daar fietste Brian Priske allerminst omheen. "Vanaken zal een lange wedstrijd hebben tegen Faris. Als Vanaken naar het toilet gaat, dan gaat Faris mee. Dat hij zich maar opmaakt voor een lastige wedstrijd."