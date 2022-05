Titelkoorts neemt toe: deze voorbereidingen neemt Club Brugge voor supporters zondag

De titel komt dichtbij voor Club Brugge. Zondag winnen in Antwerp en dan is het zover. De voorbereidingen worden alvast getroffen.

Kampioen worden voor eigen volk is altijd het leukste natuurlijk, maar bij Club Brugge willen ze het liefst van al dit weekend al de prijs binnenhalen - zekerheid voor alles.

Titelkoorts

Winst in en tegen Antwerp is voldoende om de eindwinst te pakken en de derde opeenvolgende titel. En de titelkoorts is alvast groot.

Er komt een groot scherm op Jan Breydel, zodat de supporters kunnen meevolgen. En als de titel wordt binnengehaald, dan komt de bus ook langs in Brugge meldt Het Nieuwsblad.