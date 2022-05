'Club Brugge geeft groen licht voor toptransfer Noa Lang'

De afscheidstournee van Noa Lang komt stilaan ten einde. De Nederlandse international kon nog niet scoren in de play-offs, maar weegt met zijn grote actieradius én tomeloze inzet op de verdedigingen.

Het is een publiek geheim dat Noa Lang volgend seizoen de stap wil wagen naar een topcompetitie en -club. Het Nieuwsblad weet dat Club Brugge zijn Nederlandse aanvaller de nodige garanties heeft gegeven. Blauw-zwart beseft dat de tijd voor Noa Lang rijp is en zal meewerken aan een -voor alle partijen- lucratieve transfer.

Noa Lang kwam vorig seizoen voor zes miljoen euro over van Ajax. Het is een koopje gebleken, want straks incasseert blauw-zwart ongetwijfeld een veelvoud van dat bedrag voor de Nederlandse international. Tussendoor was Lang in 83 officiële duels goed voor 26 doelpunten en 25 assists.