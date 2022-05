Clubicoon geïmponeerd door Noa Lang: "Bewegingen die ik hier alleen van Rensenbrink zag"

Met acht goals en twaalf assists is Noa Lang ook dit seizoen alweer een bepalende factor geweest in het sterke seizoen van Club Brugge. In Het Laatste Nieuws geeft Club-icoon Raoul 'Lotte' Lambert aan fan te zijn van de Nederlandse international.

"Noa Lang is geen simpel mannetje, maar hij maakt soms bewegingen die ik in België alleen de beste Rensenbrink ooit zag doen", aldus Lambert. Lambert twijfelt er niet aan dat zijn club weldra landstitel 18 uit de geschiedenis zal binnenhalen. Of het zondag gebeurt, valt echter nog af te wachten. "Het is altijd leuker om die titel in een thuismatch te pakken..." "Misschien zal het ook wel moeten gebeuren tegen Anderlecht, want ik denk dat ze het op Antwerp allerminst makkelijk gaan krijgen. Het mag sowieso niet meer verkeerd lopen. Gemakkelijk was het zeker niet, deze titelrace. Als je op alle fronten wil strijden, heb je goeie vervangers nodig. "





