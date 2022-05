Fans Antwerp zijn klaar voor komst Club: "Willen absoluut voorkomen dat Brugge kampioen speelt op ons veld"

Hoewel Antwerp al zeker is dat het vierde eindigt, zal de Bosuil zondag kolken voor de komst van Club Brugge. Geen fan van The Great Old die de aartsrivaal op hun grond kampioen wil zien spelen.

Club zal een heksenketel over zich krijgen, verzekert Dominik Van Landeghem van de Antwerpse Supportersfederatie bij Sporza. "Wij willen absoluut voorkomen dat Club Brugge kampioen speelt op ons veld. Ik verwacht een kolkend Bosuilstadion", zegt hij. "Het leeft echt wel hard." "Elke match tussen Antwerp en Brugge is speciaal. Mannen als De Laet en Haroun begrijpen ook de waarde van die wedstrijd en zullen het belang ervan zeker ook inprenten bij de andere spelers", zegt Van Landeghem. Daarbij hopen ze ook dat Union het waterkansje nog pakt. "De sympathie voor Union is een pak groter dan die voor Brugge. Het verhaal van de underdog die uiteindelijk toch nog kampioen wordt, is toch iets waar we graag aan willen meewerken."





Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/05).