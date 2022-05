Vanhaezebrouck reageert op interesse van Antwerp: "Misschien zijn ze al bij Louwagie of de voorzitter langsgeweest"

Hein Vanhaezebrouck heeft nog steeds geen nieuw contract ondertekend bij KAA Gent. Ondertussen wordt de coach gelinkt aan een avontuur op de Bosuil. Wat heeft hij daar zelf op te zeggen?

Het is inmiddels geen geheim meer dat Brian Priske volgend seizoen geen coach meer is van Antwerp FC. Zo is het eveneens geen geheim dat Paul Gheysens een boon heeft voor Hein Vanhaezebrouck.

“Ik heb alleszins nog geen contact gehad met iemand van Antwerp”, laat Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws het achterste van zijn tong niet zien. Ze zijn misschien bij Michel Louwagie of bij de voorzitter langs geweest.”

Ik ben nog steeds in gesprek met KAA Gent

Al lijkt het nog steeds de bedoeling dat de coach zijn contract bij KAA Gent zal verlengen. “We zijn nog steeds in gesprek. Dat kan even duren, maar daar moet niets achter gezocht worden. We zullen communiceren als we eruit geraken.”