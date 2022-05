'Plots is Antwerp Belgische ploeg die in polepositie ligt voor Mark Van Bommel'

De kans lijkt aanzienlijk dat Mark van Bommel volgend seizoen een Belgische ploeg traint. Antwerp zou er nu het beste voor staan om de Nederlander te strikken.

De ex-coach van Wolfsburg werd reeds aan verschillende topclubs uit België gelinkt. Van Bommel zou op het lijstje staan bij Club Brugge en werd vooral al met KRC Genk in verband gebracht. Volgens verschilende Vlaamse kranten is het echter Antwerp dat nu in polepositie ligt om Van Bommel binnen te halen.

Contract van twee jaar

Dat zou vooral komen omdat Van Bommel bij Antwerp op de steun van zijn landgenoot Marc Overmars kan rekenen en er een contract van twee jaar voor hem klaar zou liggen. Op de Bosuil zou hij dan Brian Priske opvolgen. De dagen van de Deen lijken geteld na een seizoen met vaak moeizaam voetbal en tegenvallende play-offs.

Voorlopig is het echter nog wachten op officieel nieuws. Bij Genk werd Van Bommel dan weer reeds gespot op de tribunes: hij woonde dinsdag 10 mei de wedstrijd tegen Sporting Charleroi bij.