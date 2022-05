Christian Benteke moet keuze maken: België, Turkije, of toch Crystal Palace?

Christian Benteke zou Crystal Palace na dit seizoen wel eens kunnen verlaten. Drie clubs melden zich alvast voor de Belgische spits.

Christian Benteke kwam dit seizoen aan 24 Premier League-optredens, maar mocht daarin zelden als basisspeler opdraven. De boomlange spits staat nog tot juni 2023 onder contract bij The Eagles, maar zal zijn contract niet verlengen. Volgens het Engelse London World zou Benteke alvast kunnen rekenen op interesse van Trabzonspor, Antalyaspor en... Standard!

Volgens het Engelse sportblad zou een transfer wel nog niet voor direct zijn, aangezien de Belg zich nog wil bewijzen bij Crystal Palace en zijn familie heel gelukkig zou zijn in Londen. Daarnaast is het loon van Benteke niet min, hij zou maar lieft 120 000 euro per week verdienen bij The Eagles. Een salaris dat Standard, ondanks investeringen van 777 Partners, zich onmogelijk kan permitteren. Een terugkeer naar waar het allemaal begon voor de aanvaller lijkt momenteel dus nog ver weg.