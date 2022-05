'Mark van Bommel zo goed als rond met Antwerp en gaat zeker niet naar RC Genk'

Het lijkt helemaal geen twijfel te lijden dat Mark van Bommel de volgende Antwerp-coach is. Genk zal de Nederlander alvast niet aanstellen als nieuwe T1.

Het uitlekken van Andries Ulderink die de nieuwe assistent-coach van Antwerp zou worden, was al een stevig signaal van de komst van Mark van Bommel op de Bosuil. Het Laatste Nieuws weet het nu helemaal zeker: een akkoord tussen Van Bommel en Antwerp is zo goed als rond.

De krant kondigt ook aan dat de ex-speler van PSV, Bayern München en Barcelona zeker niet naar Genk gaat. Dat had hem ook op de radar staan, maar kan zich nu concentreren op de andere kandidaat-trainers. Daar is overigens geen gebrek aan.

Afronden van de details

Het is nu nog wachten of het afronden van de details tussen Van Bommel en Antwerp. Zodra dat gebeurd is, kan de Great Old zijn komst en die van Ulderink ook officieel aankondigen.