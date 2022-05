CIJFER VAN DE WEEK: 162,3 miljoen euro en 156,9 miljoen euro: meer inkomsten en duurdere spelers bij Club Brugge dan Union (en rest 1A)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we naar aanleiding van de uitspraken van Bart Verhaeghe over Union onder meer eens naar de kernen van de teams in 1A en de binnengekomen gelden de voorbije jaren.

Als we kijken naar de gelden die binnenstroomden via de Champions League sinds die competitie bestaat in het huidige format, dan is Club Brugge met 162,3 miljoen euro dé grote slokop.

Spelerskernen

Anderlecht (108,4 miljoen euro) en Genk (42,4 miljoen euro) volgen op heel grote achterstand. De campagne van Gent (27,9 miljoen euro) was gemiddeld genomen een van de strafste, volgend jaar mag Club alweer meer dan dertig miljoen extra bijschrijven.

De spelerskern van Club Brugge is de laatste zeven jaren bovendien ook van liefst 84,4 naar 156,9 miljoen euro gestegen - geen enkele kern in België is meer waard. Toegegeven: de kern van Union is in de laatste jaren ook 17 keer zo duur geworden, maar met 36 miljoen euro komt de basiskern van Union nog niet in de buurt van blauw-zwart.