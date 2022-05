Simon Mignolet spreekt steun uit aan Roberto Martinez: "Altijd fiftyfifty"

Simon Mignolet kan het weten wat het is om een grote transfer te maken en treedt de bondscoach dan ook bij.

Mignolet maakte als 22-jarige doelman de overstap van Sint-Truiden naar Sunderland. “Op dat moment woonde ik nog bij mijn ouders”, zegt Mignolet aan Het Laatste Nieuws. “Thuis werd er voor mij gekookt, werd de was en de plas gedaan. Plots ging ik naar Engeland en moest ik vanaf dag één alles zelf doen. Dat was heel ingrijpend.”

Zijn verhaal lijkt een waarschuwing te zijn naar spelers als Charles De Ketelaere. “Zo’n verhuis heeft wel een impact op je leven. Op het veld en ernaast. Ik moest drie, vier maanden wennen aan die nieuwe omgeving. Het was een groot pluspunt dat ik de taal sprak. Die extra aanpassing had ik dus niet nodig.”

Mignolet bevestigt dan ook de woorden van Martinez. “Het is begrijpelijk dat de bondscoach daarmee bezig is - er komt een WK aan in november. Hij hoopt dat de jongens zoveel mogelijk spelen in de opbouw daar naartoe. Kijk: veranderen van club is altijd fiftyfifty. Maar het is aan de speler in kwestie om te zien of dit het juiste moment is om te vertrekken.”