Spelers weten dat vertrek Priske nabij is: "Op menselijk gebied is hij toptrainer, maar op sportief vlak was het niet makkelijk voor hem"

Hij voelde de bui al maanden hangen, Brian Priske. De wedstrijd van zondag in het Dudenpark wordt ongetwijfeld zijn laatste klus als coach van Antwerp. In Gazet van Antwerpen praten routiniers Ritchie De Laet en Faris Haroun vrijuit over hun coach.

Ritchie De Laet is Brian Priske erkentelijk voor zijn menselijke manier van werken. Zo nam de Deen zijn spelersgroep in bescherming toen Paul Gheysens de kleedkamer kwam binnenstormen tijdens de rust van de derby. "Hij is een heel fijne mens om mee samen te werken. Zo nam hij mij in bescherming toen mijn darmprobleem de kop opstak. Op sportief vlak? Tja, het is voor hem niet altijd gemakkelijk geweest."

Ook Faris Haroun kan, ondanks het feit dat hij weinig gespeeld heeft, niet anders dan respect hebben voor de mens Brian Priske. "Ook al was mijn relatie met hem anders dan Ritchie, op menselijk vlak kan ik hem niets kwalijk nemen. Ik was het lang niet altijd eens met zijn beslissingen, maar hij heeft ze altijd op een respectvolle manier meegedeeld. Op menselijk gebied is hij een toptrainer om mee te werken. Zijn deur stond altijd open", aldus de aanvoerder van de Great Old.