De ene supporter is de andere niet, eindejaarsblues en misdadig gedrag met naalden

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Afscheid in majeur

Wouter Vrancken die als een keizer afscheid mag nemen in Mechelen, Roman Bezus in de spionkop van Gent en een groot spandoek voor de materiaalman van Charleroi.

Het moge duidelijk zijn: er werd heel veel afscheid genomen en dat was ook af en toe met de nodige toeters en bellen en heel veel leukigheden.

Supportersverbroedering

Hoe kan je als ploeg afscheid nemen van een topseizoen? Door op het veld te komen, zoals ze in Union deden.

Maar wel met het nodige respect én met verbroedering met de uitfans van Antwerp. Zo kan het dus ook - al mogen anderen daar toch van leren.

Ontdekkingen

Op zo'n slotspeeldag kan je al eens wat ontdekken. Bij AA Gent mochten twee doelmannen hun debuut maken, altijd tof.

En Anderlecht stuurde dan weer een zestienjarige de wei in. In youth we trust en ook in het proces, waarom niet.

FLOP

Eindeseizoensblues

Het was natuurlijk ook allemaal mogelijk, omdat er op de slotspeeldag werkelijk niets meer op het spel stond.

De kampioen was gekend, net als de andere Europese tickets. En dan krijg je automatisch toch iets gezapiger wedstrijden.

Vuurwerk

Toch was er hier en daar weer wat vuurwerk. Pyrotechnisch materiaal van de fans van Charleroi, uitdagend gedrag van de Clubfans tegen Anderlecht.

© photonews

Het is een laatste uitspatting in een seizoen dat we hebben ervaren als eentje waarin de supporters meermaals de grenzen van het toelaatbare hebben overschreden jammer genoeg.

Naalden

Maar het kan nóg erger, hebben we nu in Mechelen moeten ervaren. Daar heeft een onverlaat (of meerdere) vrouwen geprikt.

Met een naald met daarin mogelijk bedwelmende stoffen. Gekker moet het echt niet meer worden, hopelijk wordt de dader snel gevonden.