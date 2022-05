🎥 Vincent Kompany neemt afscheid van zijn Anderlecht

Anderlecht maakte vandaag bekend dat de samenwerking tussen de club en trainer Vincent Kompany wordt stopgezet. Kompany zelf neemt nu in een kort filmpje ook afscheid van zijn Anderlecht.

In het filmpje dat Vincent Kompany lanceerde via zijn sociale mediakanalen zie hem in verschillende rollen. Zo praat hij met de jeugdspelers van Anderlecht, zie je hem op training bezig (met een wondermooi doelpunt) en tijdens de wedstrijden van Anderlecht.

Op deze manier neemt de levende legende bij Anderlecht afscheid van zijn club. Zijn naam wordt genoemd bij het Engelse Burnley, maar Kompany is van alle markten thuis en internationaal aangeschreven. Het is dus niet onmogelijk dat er nog een andere uitdaging hem staat te wachten.