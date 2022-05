Het nieuwe competitieformat heeft ook zijn troeven, maar wordt mogelijk zeer moeilijk om volgen

Op 2 juni gaan we meer weten over hoe het er de volgende jaren zal uitzien met het Belgische competitieformat. Er hangt een ferm plan in de pijplijn, maar gaat een kat daar zijn jongen in terugvinden?

De laatste jaren is er al veel gesproken en geschreven over een aantal mogelijke wijzigingen in het competitieformat. Terug naar een systeem zonder play-offs, naar grotere of kleinere play-offs of naar een competitie met 16?

14-18

Alles lag al op tafel ondertussen, ook een systeem met drie reeksen van 12 teams. Nu lijkt er echter een systeem van 14 ploegen in 1A en 18 in 1B (met daarbij ook enkele beloftenteams) op tafel te liggen waar op 2 juni zal worden over gestemd.

Maar hoe zal dat systeem er dan precies uitzien? En gaan we dan geen gekke dingen te zien krijgen? En zijn er ook positieve zaken aan de hele zaak? Een woordje uitleg is zeker op zijn plaats, want makkelijk is het zeker niet.

© photonews

De 14 ploegen zouden samen 26 wedstrijden spelen, waarna er play-offs komen zonder halvering van de punten. Play-off 1 zou bestaan uit zes teams en zo dus in totaal 36 wedstrijden spelen. De eerste drie pakken daaruit Europese tickets, het nummer 4 zou nog een barrage spelen met de winnaar van play-off 2.

Dat is niet zo anders dan de voorbije jaren het geval was - op het schrappen van de halvering na. Maar daaronder wordt het moeilijker, want de nummers 7 tot 14 spelen in play-off 2 tegen elkaar ook nog voor de knikkers.

Geen halvering, einde meervoudig stemrecht

Play-off 2 zou worden onderverdeeld in twee groepen van vier. De top-2 gaat daarbij naar de play-offs voor Europees voetbal, de laatste twee spelen wedstrijden op leven en dood tegen elkaar. Daarbij zakken twee teams naar 1B, terwijl twee anderen nog een barrage spelen tegen ploegen uit 1B.

In 1B gaat de top-2 rechtstreeks stijgen, terwijl de nummers 3 tot 10 ook daar weer in play-offs strijden om een barrageplaats tegen de twee winnaars van de degradatieduels. We kunnen dus 2, 3 of zelfs 4 stijgers en dalers krijgen.

Het meest interessante gegeven uit de hele zaak is misschien dat in het nieuwe idee er ook geen plaats meer is voor meervoudig stemrecht - wat in toekomstige zaken zijn impact kunnen hebben op het stemgedrag.