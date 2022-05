Keuze van Club Brugge duidelijk: "Vinden dat hij verder staat dan Clement destijds"

De keuze van Club Brugge om voor Carl Hoefkens als T1 te gaan mag uiteindelijk toch wel verrassend genoemd worden.

De verwachting was dat Club Brugge met een internationale naam zou komen als opvolger voor Alfred Schreuder. “Wanneer zo'n trainer in de kleedkamer binnenkomt, zou dat toch indruk maken. Nu heeft Club Brugge voor het omgekeerde gekozen”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Daar is volgens de analist een reden voor. “Het moet zijn dat Club niet helemaal overtuigd was van het alternatief, ofwel vinden ze dat Hoefkens op dit moment al verder staat dan Philippe Clement destijds. Die wilde ook graag, maar moest wel nog een omweg maken via Waasland-Beveren en Genk.”

Al ziet Vandenbempt ook nog andere mogelijke drijfveren. “Iedereen weet wel dat de mensen van Club Brugge ook graag hun invloed laten gelden. Dat was bij Schreuder uitgesloten. Die sloot de deur al vrij snel na zijn aankomst en had geen zin in een constructieve conversatie met de top. Dat zal met Hoefkens net iets soepeler gaan.”