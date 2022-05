Standard zal fors vernieuwen: 'Minstens 7 of 8 nieuwe buitenlandse spelers'

777 Partners zal stevig met de borstel door de spelerskern van Standard gaan, al moet eerst de trainer aangesteld worden.

Met Fergal Harkin is er al een nieuwe sportieve directeur op Sclessin. Het is nu wachten op de komst van de Noor Ronny Deila als trainer. Hij moet nog losgeweekt worden in New York.

Volgens Sudpresse moeten heel wat spelers - de krant noemt voorlopig enkel Avenatti, Donum en Muleka - andere oorden opzoeken voor volgend seizoen.

De club zou volgens de Waalse krant minstens 7 of 8 nieuwe spelers aantrekken deze zomer en dat zouden nagenoeg allemaal buitenlanders zijn.