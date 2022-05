🎥Lang en De Ketelaere moeten zelf uitvechten wie de beste speler is: "Dit is echt schandalig hoor"

De kans is groot dat ze deze zomer andere oorden zullen opzoeken. Maar wie is nu de beste, Charles De Ketelaere of Noa Lang?

De twee Brugse goudhaantjes waren afgelopen week te gast bij het Nederlandse YouTube-kanaal Voetbalshop en ze moesten daar uitmaken wie volgens hen de beste voetballer is en wie de snelste is. Zo is Noa Lang ervan overtuigd dat hij de snelste is en weet Charles De Ketelaere dat toch niet zeker, vooral niet op de langere sprintafstand. 'Dit is echt schandalig hoor", klinkt het bij Lang.