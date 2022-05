Philippe Albert is kritisch over de keuze van Anderlecht voor Felice Mazzu: "Of hij de ideale keuze is voor Anderlecht? Dat weet ik zo nog niet"

Felice Mazzu zal naar alle waarschijnlijkheid vandaag worden voorgesteld als de nieuwe trainer van Anderlecht. Philippe Albert is er niet van overtuigd dat hij de ideale keuze is.

Philippe Albert is momenteel analist voor de Waalse televisie, maar tussen 1992 en 1994 was de verdediger actief voor Anderlecht. Hij kent het huis en weet wat de fans willen. Het Nieuwsblad vroeg naar zijn mening over de mogelijke transfer van Felice Mazzu van Union naar Anderlecht. 'Mazzu heeft er een geweldig jaar opzitten, en ik denk dat hij zelf ook wel beseft dat een herhaling van wat hij met Union gepresteerd heeft onhaalbaar is", vertelt Albert.

Beter doen is volgens Albert dus bijna onmogelijk. Al is daarvoor een transfer naar Anderlecht niet de beste keuze voor hem. "Voor hem was het een ideaal moment om uit te kijken naar zijn opties. Maar of hij de ideale keuze is voor Anderlecht? Dat weet ik zo nog niet. Het publiek van Anderlecht verwacht een ploeg die vanuit de dominantie voetbalt, zelf het spel maakt. Het resultaat moet er uiteraard zijn, maar als dat niet gepaard gaat met mooi voetbal, zal er snel kritiek komen. We zullen moeten afwachten of dit effectief een ideale match is. Ik heb daar mijn twijfels over, om eerlijk te zijn."