📷 Beerschot-spits neemt na vier seizoenen afscheid van het Kiel

Na vier seizoenen komt er een einde aan het avontuur van Marius Noubissi bij Beerschot. Het aflopend contract van de Kameroener wordt niet verlengd, waardoor de spits transfervrij vertrekt op het Kiel.

Marius Noubissi, een bonkige Kameroense spits, kwam in de zomer van 2018 voor amper 50.000 euro over van het Finse Ilves Tampere. Noubissi bewees in 1B meteen zijn waarde met enkele belangrijke goals.

In de Jupiler Pro League had Noubissi het stukken moeilijker, mede door heel wat blessureleed. Het contract van de voormalige jeugdinternational uit Kameroen wordt niet verlengd, waardoor er na vier jaar een einde komt aan zijn avontuur op het Kiel. Noubissi trok 94 keer het paarse shirt aan. Daarin was hij goed voor 28 doelpunten en 9 assists.

Noubissi maakte het nieuws zelf bekend via Instagram, waarin hij in een emotioneel bericht afscheid neemt van ploegmaats en fans.