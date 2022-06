Verdeeldheid binnen Pro League enorm, CEO reageert: "Merkte dat we daar nog niet klaar voor zijn"

De verdeeldheid binnen de Pro League is - niet voor het eerst - opnieuw bijzonder groot. En dus wordt het balanceren voor de nieuwe CEO.

De voorbije weken ging het weer volop over een nieuw competitieformat en de diverse meningen daarover staan lijnrecht tegenover elkaar.

De grote clubs willen de Pro League verkleinen, de kleine clubs dromen van twee reeksen van achttien ploegen. En dus staan ze voorlopig lijnrecht tegenover elkaar.

Ingrijpende beslissing

Een compromis zal moeten gezocht worden, in praatgroepen die nu zullen worden opgericht. "Door het voorstel van een aantal clubs merkte ik dat we nog niet klaar zijn om te stemmen. En dat is niet onlogisch: de beslissing die op tafel ligt is immers zeer ingrijpend", is CEO Lorin Parys voorzichtig in Het Laatste Nieuws.

"Het is belangrijk dat we onze tijd nemen om de verschillende opties door te spreken. Het is trouwens heel gezond dat die er zijn en het toont ook de grote betrokkenheid van onze clubs." Aan de clubs om tot een vergelijk te komen ...